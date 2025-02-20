タイとミャンマーの国境地帯で中国系の犯罪集団が中国人や外国人を監禁している問題について、中国政府は周辺国と協力して対応に当たる考えを示しました。中国外務省郭嘉昆 報道官「中国はタイやミャンマーなどと積極的に協力し、共同でインターネット賭博やサイバー詐欺という“害悪”を取り除いている」中国外務省の郭嘉昆報道官は20日の定例会見で、「断固とした取締りは各国の人々の期待に応えるものだ」と強調。犯罪者