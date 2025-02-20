ミャンマーで監禁され、特殊詐欺に加担させられたとみられる日本人の男子高校生が「直属の上司は日本人だった」などと話していることがわかりました。捜査関係者によりますと宮城県に住む17歳の男子高校生はオンラインのバトルゲームで知り合った藤沼登夢容疑者に誘われ、タイ経由でミャンマーの国境地帯にある犯罪組織の拠点に連れ去られ、特殊詐欺のかけ子をさせられていたとみられています。高校生はタイ当局に保護されすでに帰