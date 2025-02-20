スケッチブックでお馴染みの文具メーカー「マルマン」が20日、公式X（旧ツイッター）を更新。ヤクルトの超人気マスコット「つば九郎」の担当者の訃報に、哀悼の意をつづった。つば九郎は、「フリップ芸」に同社のスケッチブックを使用しており、コラボグッズも作るなど長年の付き合いがあった。中日のドアラも使用している。「つば九郎」と書き出し「とっても悲しくて言葉が見つかりません.........いつもたくさんのえみふる