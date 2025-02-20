強烈な寒波の影響で日本海側では、大雪となっている所があります。22日（土）からの3連休への影響も心配されます。今後の見通しなどを気象予報士の木原実さんに聞きました。■寒波影響いつまで20日（木）は東北を中心に雪が強まりました。22日（土）からの3連休にかけて、しばらく寒気が居座るため、日本海側を中心に強弱を繰り返しながら雪が降り続き、大雪になる所がありそうです。3連休最終日にかけて、日本海側では雪と厳しい