統計開始以来、最も早い花粉飛散開始となった今年の東京。飛散開始は早かったものの、実はその後、あまり飛んでおらず、2025年に東京都内で花粉が飛んだ量の合計は、今春の飛散予測最大値の1％前後しか飛んでいない。つまり、まだこれからだ。2月上旬〜約１カ月間は“ごく微量”東京都の観測によると、大田区の観測点で1月8日に飛散開始の基準に達し、1985年の統計開始以来、東京で最も早い花粉の飛散開始となった。ところが、その