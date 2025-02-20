寒波による大雪の影響で、JR東日本は21日、上越線などで始発から運転を見合わせることを発表しました。JR東日本によりますと、寒波による大雪や除雪作業を行う影響で、新潟県の在来線を中心に運転を見合わせます。21日の始発から午後4時半まで運転を見合わせるのは、上越線の水上駅と越後湯沢駅の間の上下線です。越後湯沢駅と長岡駅の間では始発から正午ごろまで上下線で運転を見合わせるということです。また、飯山線