たれ、調味料の製造・販売や飲食業を行うソラチは、「梅入りだし」「紀州産梅使用 梅ザンギたれ」「味の羊ヶ丘 ラムのたれ」を2025年春夏新商品として、2月17日(月)よりソラチ公式オンラインショップで発売中だ。店頭では、3月上旬より順次販売予定となっている。真昆布と紀州産の梅を使用「梅入りだし」北海道南茅部産の真昆布と紀州産の梅を使用した、さわやかなだしの万能調味料「梅入りだし」600円(税別)が新登場！近年の夏は