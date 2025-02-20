俳優の仲野太賀が20日、都内で行われた「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」の発売30周年記念発表会に出席した。【写真】特大サイズの「一平ちゃん」ケーキに“マヨビーム”をかけるパフォーマンスも仲野は発売30周年を迎えた「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」の新CMに出演しており、登壇すると、「光栄です。子供の心からすぐそばにあったのが『一平ちゃん』。こういう特別なタイミングで起用していただけて嬉しいです」と感慨深げにコ