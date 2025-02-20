ディフェンダーともGクラスとも違う…The Check Shopは、2025年2月7日から9日にかけて大阪で行われたカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2025」で、ラグジュアリーSUV「イネオス・グレナディア」を展示しました。ついに日本上陸！！The Check Shopは神奈川県横浜市に本拠地を置く、1995年に開業したカスタムカーショップ。車両のメンテナンス及び修理、パフォーマンスを上げるチューニングに加え、さまざまな国内では販売