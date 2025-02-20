強烈寒波の影響が長引いています。強い冬型の気圧配置は週明けまで続く見込みで、石川県内では、21日未明から平地でも大雪となるおそれが出てきました。警報級の大雪となる可能性があり、交通障害などに注意・警戒が必要です。北陸地方の上空およそ5500メートルには、23日の日曜日ごろにかけてマイナス33度以下の寒気が流れ込む見込みです。午後5時の積雪は白山河内で125センチ、金沢で21センチ、珠洲で11センチなどとなっています