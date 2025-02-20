きのう県議会２月定例会が開会し、来年度の一般会計当初予算案などの審議が行われています。 【写真を見る】県議会来年度の一般会計当初予算案などの審議新たに追加された項目について説明（山形） きょうは議員に対する議案説明会が開かれ、予算案のうち、新たに追加された項目について説明が行われました。 議案説明会は、県の各部局が県議会議員に対して、議案や予算の概要などを説明する場です。 きのう開会した県議会