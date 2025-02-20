韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「오길 잘했다（オギル チャレッタ）」の意味は？「오길 잘했다（オギル チャレッタ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、ポジティブなときに使う言葉です。「오길 잘했다（オギル チャレッタ）」はどういう意味なのでしょうか。正解