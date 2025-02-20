MLB・ドジャースのフレディ・フリーマン選手とエンゼルスのマイク・トラウト選手が、子どもにサプライズを行いました。MLBのウエアなどを手がけている会社と協力し行われた今回のサプライズ。今年の1月に発生した、ロサンゼルスの大規模な山火事で家を失った家族と子供たちにユニホームや野球道具をサプライズプレゼントする様子が19日、ブランドの公式SNSに投稿されました。動画内では、扉を開けたら突然現れたサイン入りのユニホ