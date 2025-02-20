Ｊリーグは２０日、ルヴァン杯ファーストラウンド１回戦（３月２０、２６日）の放送・配信が決定したと発表した。フジテレビが運営するＣＳでは６試合が放送される。２０日は八戸―新潟（フジテレビＴＷＯ）、栃木―鹿島（フジテレビＯＮＥ）、宮崎―名古屋（フジテレビＮＥＸＴ）、２６日は群馬―長崎（フジテレビＮＥＸＴ）、大宮―いわき（フジテレビＯＮＥ）、ＦＣ大阪―磐田（フジテレビＴＷＯ）。また、１回戦各試合のス