２０日放送のフジテレビ系夕方のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜・午後３時４５分）では、ヤクルトの球団マスコット・つば九郎を担当していたスタッフが永眠したと発表されたことを受け、追悼した。番組では、つば九郎の活躍シーンを数多く紹介。昨年１０月放送の宮司愛海アナウンサーとのコミカルなやり取りのシーンも放送された。宮司アナは「本当に希有な存在でしたよね」と話し出すと「私もつば