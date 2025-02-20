20日午前、球磨郡五木村の山の中で軽トラックが転落しているのが見つかり、乗っていた87歳の男性の死亡が確認されました。トラックが転落していたたのは五木村穂揚枝の山の中です。警察によりますと19日午後9時時頃、｢夫が家を出たまま帰って来ない｣と女性から通報がありました。 警察と消防が捜索したところ、20日午前9時頃に道路からがけ下に約40メートル転落している軽トラックを発見し、近くに倒れていた五木村の無職