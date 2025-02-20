高額な報酬をうたったいわゆる｢闇バイト｣の募集を指示などをしたとして職業安定法違反などの罪に問われている暴力団の男の裁判が熊本地裁で始まりました。男は20日の初公判で起訴内容を否認し、無罪を主張しました。職業安定法違反などの罪に問われているのは、指定暴力団道仁会系組幹部の西村達哉被告(28)です。起訴状などによりますと西村被告は去年10月、SNSで｢高収入の1週間バイトしたい人｣などと投稿し、犯罪の実行役を募集し