［東京２０日ロイター］ - 日本フランチャイズチェーン協会が２０日発表した１月の全国コンビニエンスストア売上高は、既存店ベースで前年同月比２．６％増の９１３２億円だった。２カ月ぶりプラスだった。販売促進策や訪日外国人の増加、天候にも恵まれ客数が増えたとしている。おにぎりやレジの横に陳列された商品、清涼飲料水、菓子のほか、マスクなどの衛生用品の販売が好調だったという。