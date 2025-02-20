市川 栞 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんとお伝えします。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。 小野：大雪に注意・警戒が必要な点です。・強い寒気が、23日頃まで続く・20日夜からは気象台などで「沿岸収束」と呼ばれる風と風のぶつかり合いが発生し、特に加賀と能登南部の平地では大雪のおそれがある・大雪の可能性が23日頃まで続く…これらがポイントです。 小野：24時間に予想され