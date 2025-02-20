プロレスラーでタレントのジャガー横田（63）が20日、夫で医師の木下博勝氏のインスタグラムに登場。実母との“顔出し”親子2ショットが公開された。【写真】「とても綺麗なお母様ですね」ジャガー横田＆実母の“顔出し”親子2ショット木下氏は「若い頃のジャガーさんと義母の一枚。両親をとても大切にする孝行娘でした」とつづり、なつかしい記念ショットをアップ。写真について「日本初の、女子プロレス髪切りマッチ、ジャガ