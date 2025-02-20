乗用車で死亡事故を起こした元東京地検特捜部長の石川達紘元被告（８５）（有罪確定）が、事故の原因は車の欠陥だとして製造元のトヨタ自動車などに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は２０日、請求を棄却する判決を言い渡した。鈴木昭洋裁判長は「車に欠陥があったとは認められない」と述べた。石川元被告は２０１８年に東京都内の路上で誤ってアクセルを踏み込んで車を暴走させ、歩道の男性を死亡させたとして、自動車運転死