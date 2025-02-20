BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後10・00）が17日に放送され、元ヤクルト、広島の笘篠賢治氏（58）と南海、広島、巨人でプレーした西山秀二氏（57）の上宮高校出身コンビがゲスト出演。またしてもカープのレジェンド左腕・大野豊氏（69）の“聖人”ぶりが明かされた。「尊敬する人」というトークテーマの時だった。9年間プレーしたヤクルトから1998年に広島へ移籍した笘篠氏は「僕はね、カープに5年…