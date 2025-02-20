リクルートは、今年卒業する大学生・大学院生の就職確定率が91.7％で、調査開始以来、最も高い数字だったと発表しました。人手不足を背景に売り手市場が続いています。リクルート就職みらい研究所の「就職白書2025」によりますと、就職確定率は2024年卒に比べて2.2ポイント増加の91.7％でした。調査を開始した2012年卒以来、最も高い数字です。また、採用予定数を充足できた企業は37.2％で前年から微増でした。ただ、中