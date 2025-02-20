343万トンの電解アルミニウム生産能力は中国全体の10分の1を占める。アルミを1トン生産すると、火力発電より二酸化炭素（CO2）の排出量を8トン削減することができ、国際先進レベルに達した。電解アルミのグリーン電力使用率は80％を超えた。雲南省文山チワン族ミャオ族自治州（以下「文山州」）を訪れると、数々のデータが人々の認識を一新している。科技日報が伝えた。汚染物質を多く排出し、エネルギー消費量が多いアルミ産業が