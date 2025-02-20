名古屋市の高校生たちが「平和」をテーマにした日本画を屏風に描き上げました。 【写真を見る】「達成感すごい…」美術を学ぶ高校生26人が戦後80年の節目に「平和の屏風」描き上げる東邦高校で展示名古屋・名東区 名古屋市名東区の東邦高校で美術を学ぶ生徒26人が、去年6月から製作に取り組んできた日本画の作品「平和の屏風」が19日に完成しました。縦1.8メートル、横5.4メートルの大きな屏風には、向か