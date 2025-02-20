今年の「Pokemon Day」の記念アニメ『カイリューとゆうびんやさん』の予告映像が初公開。併せてカイリューやカイオーガなど、劇中に登場するポケモンたちの場面写真も解禁となった。【写真】カイリュー、空へ！圧巻の“空の描写”にも注目の場面写真一覧■「Pokemon Presents」の配信日も決定『カイリューとゆうびんやさん』は、『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸 締まり』などの作品を手掛けたアニメーションスタジオ