藤枝MYFCは20日、2024シーズン限りで退団したDFカルリーニョス(29)がブラジルのECノロエスチに決定したことを発表した。カルリーニョスは、ブラジルや韓国のクラブを渡り歩き、ボタフォゴSPから2024シーズンに加入。明治安田J2リーグで8試合の出場に終わっていた。ECノロエスチはサンパウロ州にあるクラブで、今シーズンのカンピオナート・パウリスタでは11試合を戦い1勝4分け6敗となっている。日本人も出場するEL期間限定の決勝ト