◆ソフトバンク春季キャンプ（20日、宮崎）ソフトバンクの前田悠伍投手（19）が20日、宮崎春季キャンプでブルペン入りし、真っすぐと変化球を織り交ぜて58球を投げた。自主トレでは米大リーグ・カブスの今永から「脱力投法」を伝授され「今のところはしっくりきている」と手応えを口にした。22日のオリックスとのオープン戦初戦（宮崎）で登板予定。「今取り組んでいることを試しながら、自分のやれることをやるだけ」と意気込