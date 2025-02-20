胎内市で、作業小屋の保冷庫からコシヒカリの玄米150kgが盗まれる被害がありました。 警察によりますと、胎内市の50代男性が作業小屋の保冷庫からコシヒカリの玄米5袋、合わせて150kg(時価合計約5万円相当)が盗まれていることに気づき、警察に届け出ました。 男性は、16日午後4時半ごろに作業小屋を出て、19日再び作業小屋に入ると米粒が床にボロボロと落ちていたのを確認したということです。保冷庫にはカギをかけていまし