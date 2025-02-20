２０２４年１１月、北海道のＪＲ小樽駅構内で、同じ運転士が２回にわたって社内のルールに違反し、安全確認を怠って列車を動かしていたことが分かりました。ＪＲ北海道は発生からおよそ３か月後に北海道運輸局に報告していて、「再発防止に努める」としています。ＪＲ北海道などによりますと、ＪＲ小樽駅構内で、２０２４年１１月８日と１１月２１日の２回にわたって、同じ運転士が列車同士を連結する際に、安全確認を怠って