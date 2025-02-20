寒波のピークは一旦過ぎたものの、週末にかけて再び大雪となる見込みです。長引く雪で市民生活にも影響が出ています。 青空も広がった妙高市関山。 高さ約2m50cmの雪の壁の横で除雪をする男性も姿も。 ■妙高市の住民 「今年は(例年に比べ)今の時期だと4倍多いですわ。新雪の場合はこのスコップ。年取ってくると鉄のスコップは使えない、重くて。」 一方、魚沼市守門では断続的に雪が降り続いていました。 午