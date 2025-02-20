３月、アメリカで開かれる核兵器禁止条約の締約国会議を前に、現地で演説する被爆者などが思いを語りました。東京で会見したのは、日本被団協やＮＧＯ団体の代表者です。３月、ニューヨークで開かれる核兵器禁止条約の第３回締約国会議には、日本被団協から２人の被爆者が派遣されます。■会議で演説する被爆者濱住治郎さん「被爆者の取り組みが励みになっていくような形、会議が前進するように、伝えられたらいいか