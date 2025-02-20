元プロ野球選手で野球解説者のアレックス・ラミレス氏が1月24日、YouTubeチャンネル『[ラミレス公式]ラミちゃんねる』で公開された動画「【広角にHRを放つ理由】大谷翔平の打撃フォームを名球界コンビが実演解説! 適正体重が二刀流復活の鍵!? 大谷の今季成績も大予想【和田一浩コラボ(2)】」に出演。大谷翔平のホームランが増加した要因のひとつを分析した。アレックス・ラミレス氏○和田一浩氏も同意の理由ドジャースに移籍し、野