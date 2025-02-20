就任1か月となるアメリカのトランプ大統領。その発言が世界を騒がせています。19日には、ウクライナのゼレンスキー大統領を「独裁者」と強く批判しました。ゼレンスキー氏はもちろん、ヨーロッパの首脳も反発しています。関税引き上げや、パレスチナ自治区ガザをアメリカが所有するといった発言など、世界を揺るがす言動が止まらないトランプ大統領。19日、ホワイトハウスが「X」に投稿したのが、王冠をかぶったトランプ氏のイラス