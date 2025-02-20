エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランドEVEは、スマートフォン・パソコン使用時の姿勢と肩こり痛の実態に関する実証実験とアンケートの結果を、「現代人の姿勢、逆進化中?」をテーマに、2025年2月17日に特設サイト上で公開した。実証実験は、2024年12月7日〜8日の期間、20歳〜69歳の男女124人を対象に実証実験による現地調査を実施。また、全国調査は2024年12月23日〜24日の期間、20歳〜69歳の男女500人を対象にインターネットにて実施