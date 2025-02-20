ロッテとの練習試合で2ランを放つDeNA・松尾＝宜野湾1軍定着を目指す3年目のDeNA松尾が20日、ロッテとの練習試合で一発を放った。七回無死二塁で西村の高めの速球に力負けせず、左中間スタンドに運んだ。「いい感じでずっと打てている。これからが勝負なので頑張っていきたい」と力を込めた。京都府出身で大阪桐蔭高からドラフト1位で入団した捕手。三浦監督は「粘ってしっかりと仕留められたのは大きかった。打撃も守備もいい