横浜市保土ケ谷区で線路脇ののり面が燃える火事があり、JR東海道線などが一時、運転を見合わせました。20日午後2時半ごろ、横浜市保土ケ谷区初音ヶ丘で、JR東海道線などが走る線路脇ののり面が燃える火事がありました。火は横浜市が発注した工事でコンクリート舗装を切断している際に枯れ草に引火し、約1時間後にほぼ消し止められました。JR東日本によりますと、この火事の影響で東海道線の東京駅から熱海駅間の上下線、横須賀線の