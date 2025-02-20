ペアSPの演技を終えた三浦璃来（左）、木原龍一組＝ソウル（共同）【ソウル共同】フィギュアスケートの四大陸選手権は20日、ソウルで開幕し、ペアSPで2季ぶりの優勝を狙う世界選手権（3月）代表の三浦璃来、木原龍一組が74.73点で首位に立った。長岡柚奈、森口澄士組は57.29点で9位。アイスダンスのリズムダンスで吉田唄菜、森田真沙也組は65.00点で8位、田中梓沙、西山真瑚組は59.84点で12位につけた。男子SPには2023年大会