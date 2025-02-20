「古河桃まつり」をPRする古河桃むすめから、花束を受け取る石破首相（右から2人目）＝20日午後、首相官邸石破茂首相は20日、茨城県古河市の「古河桃まつり」をPRする古河桃むすめの近藤望来さん（21）らと官邸で会い、満開の桃の花束を贈られた。「桃栗三年、柿八年」のことわざを引用し「3年たつとこうなるの？」と笑顔で聞きながら、ピンクの花々をめでた。桃まつりの会場では約1800本の桃の花が咲き「まさに桃源郷を思わせ