去年2月、新潟市北区のアパート玄関前に置かれた靴などが入った段ボール1箱を盗んだ疑いで無職の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは新発田市中央町に住む無職の男(60)です。男は去年2月下旬、新潟市北区早通のアパート玄関前に置かれた靴とコート（時価合計約1万1295円相当）が入った置き配の段ボール箱1箱を盗んだ疑いがもたれています。警察の調べに対し、男は「段ボールを勝