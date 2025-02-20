阪神・佐藤輝明内野手（２５）が、２０日の沖縄・宜野座春季キャンプで、今春初となる外野守備についた。藤川球児監督（４４）が明言していた?複数ポジション制?が、第５クール初日に解禁された。この日は、普段とは異なるポジションを守る「シャッフルノック」で右翼を務めると、「部門別ノック」でも外野手に混ざって白球を追いかけた背番号８。「いい感じだったんじゃないですかね。入り方も違うのでまあまあ難しいですし、