巨人は２０日、５月１日・広島戦（東京ドーム）と６月２０日・西武戦（同）で「生ビール半額ナイター」を実施すると発表した。通常は生ビール１杯９００円（税込み）で、この２試合では４５０円となる。また、ソフトドリンクや生ビール以外のアルコール飲料は通常価格での販売となる。