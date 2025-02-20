ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、2月20日の放送に調査報道記者の日野行介が出演。原子力発電所の事故が起きた際に住民が行う「屋内退避」について解説した。 日野行介「今月5日、原子力委員会がつくっている検討チームが屋内退避の目安期間を3日間とする報告書を公表して、これについて議