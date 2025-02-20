高知県は去年県内を訪れた観光客数が445万人と、2003年以降2番目に多かったと発表しました。県によりますと、去年県外から高知を訪れた観光客の入込数は推計で445万3000人あまりで、いまの推計手法となった2003年以降では一昨年に次いで2番目に多くなりました。利用交通機関別では高速バスが前の年と比べて約5パーセント、チャーター機が約53パーセント増加しています。このうち最も利用者の割合が高かっ