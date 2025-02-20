高知市が進めるICT端末を使った教育方法「GIGAスクール構想」について取り組みの現状や課題を共有するフォーラムが 2月20日に高知市で開かれました。高知市教育委員会では国が進める「GIGAスクール構想」に基づき、2020年から高知市立の小・中・高校の児童・生徒に一人一台のICT端末を貸し出し、端末を活用した授業を進めてきました。フォーラムでは、市教委や学校関係者など約110人を前に、愛宕中学校な