東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 22576.98（-367.26-1.60%） 中国上海総合指数 3350.78（-0.76-0.02%） 台湾加権指数 23487.46（-116.62-0.49%） 韓国総合株価指数 2654.06（-17.46-0.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 8322.82（-96.37-1.14%） ２０日のアジア株は総じて下落。トランプ関税への警戒感や米国株価指数先物の時間外取引での下落などを背景にアジア株は売り優勢で推移した。香港