ユーロ圏１０年債利回り格差 仏７３ｂｐここ一両日はやや拡大の動き ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:08時点）（%） ドイツ2.553 フランス3.282（+73） イタリア3.628（+108） スペイン3.171（+62） オランダ2.745（+19） ギリシャ3.39（+84） ポルトガル2.986（+43） ベルギー3.125（+57） オーストリア2.968（+42）