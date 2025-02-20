2月19日（水）放送の『くりぃむナンタラ』では、新企画「なりすまし大喜利」が開催され、大喜利猛者たちがまさかの苦戦を強いられる事態が発生した。【映像】あれ、なんか変…？大喜利企画でまさかの“異変”MCも驚き「なかなかないパターン」同企画は、素人が考えた大喜利の回答を何も知らない観客の前で披露し、もっとも面白かったメンバーを観客の投票で決めるというもの。有田哲平、堀内健（ネプチューン）、バカリズム、