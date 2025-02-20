半導体関連などの大規模展示会でJASMのブースを訪れた来場者＝20日午後、熊本県益城町半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の工場がある熊本県で20日、半導体関連などの大規模展示会が始まった。TSMCの熊本工場を運営する子会社のほか、ソニーグループなど国内外の約270社・団体が参加。高校生らが最新技術を体験したり、台湾企業が商談会を開いたりした。21日まで。展示会の機会を企業の人材確保につなげよ