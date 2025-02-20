写真に納まる七代目を襲名した三遊亭円楽さん。右は父好楽さん＝20日午後、東京都千代田区落語家三遊亭王楽さん（47）が20日、国民に親しまれる名跡、三遊亭円楽の七代目を襲名。取材に応じた円楽さんは「円楽というぶかぶかの服のサイズが合うようにやっていきたい」と意気込みを語った。円楽さんは人気演芸番組「笑点」の司会で知られた五代目の弟子。持ちネタは約200席あるという。笑点の出演者で毒舌と知性を併せ持った六